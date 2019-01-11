Курс валют: доллар и евро опять подорожали
Пятница, 11 января 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,61 гривни (на 9 января - 32,21 гривни).
Напоминаем:
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24- 28,27 гривни за доллар.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,26 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек и установил его на 10 января на уровне 28,12 гривни.
Экономическая правда
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