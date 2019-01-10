Гривня на межбанке еще немного снизилась
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,26 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,22 - 28,26 гривни;
Евро - 32,52 - 32,57 гривни;
Российский рубль - 0,4192 - 0,4201 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек и установил его на 10 января на уровне 28,12 гривни.
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24- 28,27 гривни за доллар.
9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
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