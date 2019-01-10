Офіційний курс: гривня продовжила втрачати позиції

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та встановив його на 10 січня на рівні 28,12 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,21 гривні (на 9 січня - 32,05 гривні).

Нагадуємо:

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,13 - 28,16 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда