Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке продолжает снижаться

Четверг, 10 января 2019, 11:34

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24- 28,27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,28 - 28,31 гривни;

Евро - 32,61 - 32,64 гривни;

Российский рубль - 0,4222 - 0,4228 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек и установил его на 10 января на уровне 28,12 гривни.

Самый высокий курс гривни к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке продолжает снижаться 9 января 2019, 17:35
Гривня теряет позиции на межбанке 9 января 2019, 11:44
Гривня на межбанке упала ниже 28 за доллар 8 января 2019, 18:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте