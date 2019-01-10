Гривня на межбанке продолжает снижаться
Четверг, 10 января 2019, 11:34
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24- 28,27 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,28 - 28,31 гривни;
Евро - 32,61 - 32,64 гривни;
Российский рубль - 0,4222 - 0,4228 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек и установил его на 10 января на уровне 28,12 гривни.
Самый высокий курс гривни к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.
Экономическая правда
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