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Гривня на межбанке продолжает снижаться

Среда, 9 января 2019, 17:35
 

9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,13 - 28,16 гривни;

Евро - 32,40 - 32,44 гривни;

Российский рубль - 0,4205 - 0,4213 гривни.

Напоминаем:

9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,05- 28,09 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 32 копейки и установил его на 9 января на уровне 28,02 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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