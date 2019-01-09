Гривня на межбанке продолжает снижаться
Среда, 9 января 2019, 17:35
9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,16 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,13 - 28,16 гривни;
Евро - 32,40 - 32,44 гривни;
Российский рубль - 0,4205 - 0,4213 гривни.
Напоминаем:
9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,05- 28,09 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 32 копейки и установил его на 9 января на уровне 28,02 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua