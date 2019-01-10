Новости дня: об условии "Нафтогаза", украинском экспорте и недооцененности гривни

О чем все говорят сегодня?

Об условии "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украины" готова обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Об украинском экспорте. Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

О недооцененности гривни. The Economist опубликовал рейтинг Индекса Биг Мака и обнаружил, что гривня является одной из самых недооцененных валют мира.

О контрабанде в цифрах. Пограничники поделились данными о пересечении границ Украины за последние 5 лет, объемах контрабанды и количестве коллег-коррупционеров.

О лишении приставки и. о. Кабинет министров назначил Евгения Кравцова председателем правления "Укрзализныци" сроком на три года.

Об обновлении популярного электромобиля. Компания Nissan представила новую версию электромобиля Leaf-2, получившего название Leaf e-Plus.

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