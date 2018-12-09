Новости выходных: об "открытом небе", запуске нового поезда и зарплатном равенстве

О чем все говорили на выходных?

Об "открытом небе" с ЕС. Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Brexit.

О взятке на госпредприятии. При получении неправомерной выгоды при попытке незаконно продать по заниженной цене теплоход задержали советника главы "Украинского Дунайского пароходства" и представителя "Первой украинской межрегиональной товарной биржи".

О будущем российских банков. Национальный банк не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине.

О зарплатном равенстве. Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает обсудить и решить вопрос неравенства оплаты труда женщин и мужчин, которое имеет место в Украине.

О госдолге. В течение 2019-2020 годов Украина должна выплатить около 12 млрд долларов по внешнему государственному долгу.

О запуске нового поезда. В воскресенье, 9 декабря, в свой первый рейс отправился поезд "Латорица" сообщением Будапешт-Мукачево.

О ремонте дорог. Только одна область по состоянию на 30 ноября использовала средства Дорожного фонда на ремонт дорог местного значения на 100%.