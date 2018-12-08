Советника председателя одного из госпредприятий "взяли" на взятке

При получении неправомерной выгоды при попытке незаконно продать по заниженной цене государственный теплоход задержали советника главы "Украинского Дунайского пароходства" и представителя "Первой украинской межрегиональной товарной биржи".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По данным Луценко, советник гендиректора ОАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель "Первой украинской межрегиональной товарной биржи" в результате махинаций занизили на 30% цену морского судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 года выпуска (Корнойбург, Австрия), которое принадлежит государству.

Генпрокурор рассказал, что злоумышленники предложили гражданину Н. приобрести судно "Николай Савицкий" путем выкупа без проведения аукциона по сниженной стоимости при условии передачи им неправомерной выгоды в сумме 260 тысяч долларов.

"После получения части денежных средств в размере 100 000 долларов хапуг задержали на" горячем", - написал Луценко.

При этом генпрокурор не сообщил ни фамилий задержанных, ни каких-либо подробностей относительно дальнейшей судьбы непосредственно руководства госпредприятия.

Как известно, "Украинское Дунайское пароходство" возглавляет Дмитрий Чалый. Он был назначен на должность 15 марта текущего года вне конкурса. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью ЭП назвал это назначение "политическим решением".

Чалый в 2016-2017 годах работал заместителем директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а перед этим – коммерческим директором "Укрпошты".

В Одесском морском торговом порту и в "Укрпоште" Чалый был заместителем Игоря Ткачука.

Винницкий бизнесмен Ткачук возглавлял "Укрпошту" с декабря 2014 года. Это брат народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука.

По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, Геннадий Ткачук входит в группу, которая ориентируется на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Игорь Ткачук был одним из транспортных перевозчиков в Виннице, мэром которой Гройсман был до переезда в Киев в 2014 году на должность вице-премьер-министра.

В 2015-2016 годах Ткачук участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошты". Конкурс он проиграл Игорю Смелянскому.

Однако долгое время не покидал свое кресло, поскольку его деловой партнер и заместитель Дмитрий Чалый – тоже участвовавший в конкурсе, как подставное лицо – подал в суд и заблокировал имплементацию его результатов.

Чалый согласно декларации, поданной им как претендентом на пост главы правления УДП, в 2016 году получил 509,1 тыс грн зарплаты в "Укрпочте" и 1,185 млн грн зарплаты в Одесском МТП.

На начало года у него также были наличные сбережения в размере 1 млн грн, 300 тыс долларов и 100 тыс евро.

До назначения в Черноморский МПТ опыта работы в морехозяйственном комплексе Чалый не имел.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Флот УДП насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.

Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

Экономическая правда