Стало известно, какие области хуже всего осваивали средства на ремонт дорог

Только одна область по состоянию на 30 ноября использовала средства Дорожного фонда на ремонт дорог местного значения на 100%.

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная на сайте Министерства инфраструктуры.

Так, по состоянию на 30 ноября полностью средства на ремонт дорог было освоено в Хмельницкой области.

Показатель более 90% продемонстрировали следующие области: Винницкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Львовская и Днепропетровская области. В Киевской области процент финансирования, который был использован, составил 76%.

Самые худшие результаты продемонстрировали Луганская, Одесская, Тернопольская и Николаевская области.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сезонный план ремонта дорог выполнен на 80%.

Экономическая правда