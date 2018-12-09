Стало известно, какие области хуже всего осваивали средства на ремонт дорог
Только одна область по состоянию на 30 ноября использовала средства Дорожного фонда на ремонт дорог местного значения на 100%.
Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная на сайте Министерства инфраструктуры.
Так, по состоянию на 30 ноября полностью средства на ремонт дорог было освоено в Хмельницкой области.
Показатель более 90% продемонстрировали следующие области: Винницкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Львовская и Днепропетровская области. В Киевской области процент финансирования, который был использован, составил 76%.
Самые худшие результаты продемонстрировали Луганская, Одесская, Тернопольская и Николаевская области.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сезонный план ремонта дорог выполнен на 80%.
Экономическая правда
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