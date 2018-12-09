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В течение двух лет Украина должна отдать 12 миллиардов долларов долгов

Воскресенье, 9 декабря 2018, 10:00

В течение 2019-2020 годов Украина должна выплатить около 12 млрд долларов по внешнему государственному долгу.

Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава НБУ Яков Смолий.

Смолий отметил, что продолжение сотрудничества Украины и МВФ является крайне важным.

По его словам, 2019 год критически важен: выборы президентские и парламентские, плюс накладывается график существенных платежей правительства по внешнему долгу.

"В 2019-2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи", - заявил глава НБУ.

"И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: деньгам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано", - подытожил Смолий.

Напомним, по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,112 трлн гривен или 74,66 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, состояние 100 самых богатых украинцев равно половине всего госдолга страны.

Экономическая правда

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НБУ госдолг

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