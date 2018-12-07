Опубликовано видео, как экспресс Киев-Борисполь заталкивают в депо
В сети появилось видео, на котором группа мужчин толкает в депо рельсобус Pesa "Укрзализныци".
Об этом сообщает ЦТС.
С момента запуска экспресса из аэропорта Борисполь на Центральный ж/д вокзал в Киеве рельсобусы Pesa ломались уже дважды - 1 и 4 декабря.
4 декабря рельсобус заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Он добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием - "притащил" его туда тепловоз М62.
1 декабря железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.
30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".
Как сообщалось, "Укрзализныця" начала отменять рейсы поезда "Киев Борисполь Экспресс" на пятый день после запуска регулярного сообщения.
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