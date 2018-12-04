"Укрзализныця" сократила количество рейсов экспресса в "Борисполь"

"Укрзализныця" начала отменять рейсы поезда "Киев Борисполь Экспресс" на пятый день после запуска регулярного сообщения.

Об этом сообщает avianews.com.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковые утреннее и вечернее.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

ОБНОВЛЕНО

Позже в пресс-службе Укрзализныци объяснили, что график движения Kyiv Boryspil Express корректируется в результате изучения пассажиропотока.

"Осуществленные изменения в расписании курсирования учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток на маршруте ст. Киев-Пассажирский - ст. Борисполь аэропорт. В случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, "Укрзализныця" и в дальнейшем будет корректировать количество пар поездов, как в сторону их уменьшения, так и в сторону увеличения", - говорится в сообщении на официальном сайте УЗ.

В пресс-службе отметили, что сокращение коснулось рейсов в ночные часы, а в целом в течение суток на маршруте будет курсировать 27 пар поездов.

"После запуска экспресса Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт им уже воспользовались более 6 тысяч пассажиров", - сообщили в УЗ.

Ранее "Укрзализныця" обнародовала расписание движения нового рельсового автобуса. Экспресс Киев-Борисполь будет курсировать между железнодорожнымвокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно.

Напомним, 1 декабря железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.

30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".