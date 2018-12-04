Экспресс до "Борисполя" сломался во второй раз
4 декабря произошла вторая по счету поломка железнодорожного экспресса на маршруте "Центральный ж/д вокзал Киева - аэропорт Борисполь".
Об этом написал один из пользователей Facebook в группе "Форум железнодорожников Украины", передает ЦТС.
По его словам, у поезда возникли проблемы с двигателем.
"Поезд "Киев — аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", - написал Михаил Макаренко.
Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.
В итоге, поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием. Но не самостоятельно - "притащил" его туда тепловоз М62.
В "Укрзализныце" ответили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".
Напомним, 1 декабря железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.
30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".
Как сообщалось, "Укрзализныця" начала отменять рейсы поезда "Киев Борисполь Экспресс" на пятый день после запуска регулярного сообщения.
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