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Экспресс до "Борисполя" сломался во второй раз

Вторник, 4 декабря 2018, 20:40
 

4 декабря произошла вторая по счету поломка железнодорожного экспресса на маршруте "Центральный ж/д вокзал Киева - аэропорт Борисполь".

Об этом написал один из пользователей Facebook в группе "Форум железнодорожников Украины", передает ЦТС.

По его словам, у поезда возникли проблемы с двигателем.

"Поезд "Киев — аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", - написал Михаил Макаренко.

Позже в комментариях он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.

В итоге, поезд добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием. Но не самостоятельно - "притащил" его туда тепловоз М62.

 

В "Укрзализныце" ответили, что "выясняются обстоятельства, анализируются причины, принимаются меры".

Напомним, 1 декабря железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.

30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".

Как сообщалось, "Укрзализныця" начала отменять рейсы поезда "Киев Борисполь Экспресс" на пятый день после запуска регулярного сообщения.

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Борисполь Укрзализныця

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