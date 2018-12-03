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Курс валют: Гривня существенно укрепилась

Понедельник, 3 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,22 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,05 гривни.

Напомним, 30 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 28,22-28,24 гривни за доллар.

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,20 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.

Экономическая правда

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