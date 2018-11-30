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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

П'ятниця, 30 листопада 2018, 17:55
 

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,20 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,17 - 28,20 гривні;

Євро - 31,93 - 31,96 гривні;

Російський рубль - 0,4209 - 0,4216 гривні.

На чорному ринку станом на 17:45 курс долара становив 28,13 - 28,18 гривні. Курс євро - 31,95 - 32,08.

Нагадаємо, 29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

30 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:15 встановилися на рівні 28,22-28,24 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.

Економічна правда

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