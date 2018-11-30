Гривня на межбанке перешла к укреплению
30 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 28,22-28,24 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,22 - 28,24 гривни;
Евро - 32,12 - 32,14 гривни;
Российский рубль - 0,4233 - 0,4239 гривни.
На черном рынке по состоянию на 11:25 курс доллара составил 28,16 - 28,27 гривни. Курс евро - 32,07 - 32,17.
Напомним, 29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.
Экономическая правда
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