Гривня на межбанке перешла к укреплению

30 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 28,22-28,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,24 гривни;

Евро - 32,12 - 32,14 гривни;

Российский рубль - 0,4233 - 0,4239 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:25 курс доллара составил 28,16 - 28,27 гривни. Курс евро - 32,07 - 32,17.

Напомним, 29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.

Экономическая правда