Офіційний курс: гривня продовжує знижуватися

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,32 гривні.

Нагадаємо, НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 28,26 гривні.

29 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

Економічна правда