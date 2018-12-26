Новости дня: о Roshen, налоговых проверках и украинской курочке
О чем все говорили сегодня?
О Славянской ТЭС. Компания "Донбассэнерго" заказала китайской Dongfang Electric International Corporation реконструкцию Славянской ТЭС за 19,09 миллиарда гривен.
О сладостях. Три украинские компании вошли в топ-100 мировых производителей сладостей, а Roshen опустилась в рейтинге.
О налоговых проверках. В 2019 году налоговая проведет 6721 проверку.
Об украинской курочке. Китай снял запрет на импорт украинского птицы. Запрет действовал с 2005-2006 годов.
О санкциях. В ответ на санкции России, Украина расширила свои.
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