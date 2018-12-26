Гривня на межбанке продолжает "лететь вверх"
26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,23 - 27,28 гривни;
Евро - 30,99 - 31,04 гривни;
Российский рубль - 0,3928 - 0,3937 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 декабря на уровне 27,43 гривни.
21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,53 гривни за доллар.
21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.
21 декабря Украина получила первый транш по новому соглашению с МВФ.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua