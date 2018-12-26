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Гривня на межбанке продолжает "лететь вверх"

Среда, 26 декабря 2018, 12:20
 

26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,28 гривни;

Евро - 30,99 - 31,04 гривни;

Российский рубль - 0,3928 - 0,3937 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 декабря на уровне 27,43 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,53 гривни за доллар.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.

21 декабря Украина получила первый транш по новому соглашению с МВФ.

Экономическая правда

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