Украинская валюта не изменилась в цене
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 декабря на уровне 27,43 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,31 гривни.
Во время прошлого банковского дня (в субботу 22-го декабря — ЭП) не происходили торги на межбанковском валютном рынке, поэтому курс гривни ко всем валютам остался неизменным.
Напоминаем:
21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,53 гривни за доллар.
21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.
Экономическая правда
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