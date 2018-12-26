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Украинская валюта не изменилась в цене

Среда, 26 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 декабря на уровне 27,43 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,31 гривни.

Во время прошлого банковского дня (в субботу 22-го декабря — ЭП) не происходили торги на межбанковском валютном рынке, поэтому курс гривни ко всем валютам остался неизменным.

Напоминаем:

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,53 гривни за доллар.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.

Экономическая правда

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