Гривня на межбанке продолжает сильно укрепляться

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,37 - 27,40 гривни;

Евро - 31,22 - 31,25 гривни;

Российский рубль - 0,3990 - 0,3998 гривни.

Напоминаем:

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,53 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,57 гривни.

Экономическая правда