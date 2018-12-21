Гривня на межбанке продолжает сильно укрепляться
Пятница, 21 декабря 2018, 18:10
21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,37 - 27,40 гривни;
Евро - 31,22 - 31,25 гривни;
Российский рубль - 0,3990 - 0,3998 гривни.
Напоминаем:
21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,53 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,57 гривни.
Экономическая правда
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