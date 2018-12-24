Банкиров Уолл–стрит вызвали в Минфин США на фоне обвала бирж

Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин связался с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны на фоне обвала фондового рынка и частичной приостановки работы правительства.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Bloomberg.

"Руководители подтвердили наличие достаточной ликвидности для кредитования потребителей и бизнеса, а также для всех других рыночных операций", - говорится в сообщении Минфина, прикрепленном к твиту Мнучина.

Министр также подтвердил, что "рынки продолжают функционировать в нормальном режиме", следует из сообщения.

24 декабря Мнучин проведет совещание с рабочей группой при президенте по финансовым рынкам, которую он возглавляет.

Мнучин провел телефонные разговоры с шестью банкирами, поскольку посчитал, что беседы с крупными участниками рынка, а также совещание рабочей группы будут уместны в условиях сильной волатильности, сообщил представитель Минфина.

Индекс S&P 500 в течение 17-23 декабря упал на 7,1 процента, Nasdaq Composite вступил в "медвежью" фазу.

Напоминаем:

Американские фондовые индексы 17 декабря резко обвалились, начало декабря для рынка акций является наихудшим за последние 38 лет.

10 октября американские фондовые индексы завершили торги резким падением на фоне роста доходности US Treasuries.

После длительного роста американские фондовые индексы продемонстрировали рекордную коррекцию 5 февраля и 23 марта 2018 года, результатом которых стали опасения начала нового мирового финансового кризиса.

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