Эффект от транша МВФ: курс доллара устремился вниз

19 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,66 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,64 - 27,66 гривни;

Евро - 31,59 - 31,61 гривни;

Российский рубль - 0,4084 - 0,4090 гривни.

Напомним, 19 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 19 декабря на уровне 27,84 гривни.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов поступит на счета НБУ до 25 декабря.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Экономическая правда