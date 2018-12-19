Гривня укрепляется на открытии межбанка
Среда, 19 декабря 2018, 11:13
19 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;
Евро - 31,61 - 31,64 гривни;
Российский рубль - 0,4126 - 0,4132 гривни.
Напомним, 18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 19 декабря на уровне 27,84 гривни.
Экономическая правда
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