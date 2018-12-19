Гривня укрепляется на открытии межбанка

19 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 31,61 - 31,64 гривни;

Российский рубль - 0,4126 - 0,4132 гривни.

Напомним, 18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 19 декабря на уровне 27,84 гривни.

Экономическая правда