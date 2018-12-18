Всемирный банк предоставил Украине фингарантий на 750 миллионов долларов

Совет директоров Всемирного банка во вторник принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на 750 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

Как сообщает пресс-служба банка, соответствующее решение было принято для содействия реализации реформ в банковской системе, сфере противодействия коррупции, сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

"Гарантия на 750 млн долларов, как ожидается, поможет Украине привлечь в бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Как сообщалось, Всемирный банк за 25 лет сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около 12 миллиардов долларов.

Экономическая правда