Открыть рынок земли возможно только через 2 года после принятия закона — Минагро

Открыть рынок земли будет возможно только через два года после принятия закона об обороте земель.

Об этом заявил врио министра аграрной политики Максим Мартынюк на пресс-конференции в министерстве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что минимум должно пройти два года с момента публикации закона до его вступления в силу. За это время весь агробизнес должен ознакомиться с правилами, аккумулировать ресурсы тем, кто хочет направить их на выкуп земли – словом, подготовиться к запуску рынка", - рассказал Мартынюк.

"Постоянным продлением моратория мы оттягиваем время запуска рынка, поскольку с момента принятия закона об обороте земель нужно ждать еще два-три года", - отметил он.

"Рынок земли нельзя просто ввести завтра, потому что большие массивы земли в аренде, нужно обеспечить права арендаторов. При ошибочных решениях мы поставим под риск потенциал производства аграрной продукции в целом, поскольку если эти земельные банки будут распыляться, то будет падение валового производства", - объяснил и.о. министра агрополитики.

По его словам, министерство считает, что нужно убрать пункт о моратории с переходных положений Земельного кодекса и принять закон об обороте сельскохозяйственных земель, выставив условия и ограничения, которые будут действовать на этом рынке, и определить время, когда он начнет действовать.

"Другой вопрос – я не вижу сейчас политических возможностей для принятия решений... Большинство собственников земли хотели бы распоряжаться ею, но в то же время, хотели бы сохранить мораторий, очевидно из-за страха потерять свою собственность. Тут нужно задуматься над повышением доверия к институциям", - отметил М.Мартинюк.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Всего в Верховной Раде зарегистрировано 16 законопроектов о продлении моратория на продажу с/х земли.

Народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря.

Напомним, несмотря на решение ЕСПЧ по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека, 1 ноября КСУ отказался оценивать конституционность моратория.

Как известно, президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Ранее ЭП сообщала, что около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государству землю, поскольку не смогли распоряжаться ею при жизни из-за моратория на землю.

Кабинет министров поручил Минагрополитики до конца года представить законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который необходим для отмены моратория на продажу земли.

За отмену моратория на покупку-продажу земли выступают уже 42 организации, которые объединяют около 1500 сельскохозяйственных производителей, предприятий, банков, организаций и ассоциаций.

Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали меморандум за отмену моратория на продажу земли

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