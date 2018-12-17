Рада планирует продлить мораторий на продажу земли — Парубий
Народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря.
Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает пресс-служба ВР.
Парубий отметил, что вопрос моратория парламентарии должны включить в повестку дня 18 декабря.
"Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса продления запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком", - сообщил Парубий.
Напомним, несмотря на решение ЕСПЧ по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека, 1 ноября КСУ отказался оценивать конституционность моратория.
Как известно, президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.
Ранее ЭП сообщала, что около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государству землю, поскольку не смогли распоряжаться ею при жизни из-за моратория на землю.
Кабинет министров поручил Минагрополитики до конца года представить законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который необходим для отмены моратория на продажу земли.
За отмену моратория на покупку-продажу земли выступают уже 42 организации, которые объединяют около 1500 сельскохозяйственных производителей, предприятий, банков, организаций и ассоциаций.
Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали меморандум за отмену моратория на продажу земли
Поддержать инициативу можно по ссылке.
Экономическая правда
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