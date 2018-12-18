Новости дня: о доходах украинцев, поступлениях от "евроблях" и разделении ГФС

О доходах украинцев, поступлениях от "евроблях" и разделении ГФС.

О доходах украинцев. В первом полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года.

О доходах от "евроблях". Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией могут достичь 5-10 миллиардов гривен.

О разделении ГФС. Кабинет министров одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

О приоритетах на год. Кабинет министров разработал план действий и определил главные приоритеты правительства на 2019 год.

О споре "Ощадбанка" и России. Решение международного арбитража о компенсации Россией ущерба Ощадбанка в 1,3 миллиарда долларов в связи с потерянными в Крыму инвестициями требует много времени для реализации.

О скандальной Yuzgaz. Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской площади в пользу компании Yuzgaz B.V. с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta.

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