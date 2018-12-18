Кабмин отдал Юзовскую площадь скандальной Yuzgaz

Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской площади в пользу компании Yuzgaz B.V. с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, Nafta предоставила гарантию 100%-го обеспечения обязательств Yuzgaz, которая покроет финансирование поисковых работ на сумму 200 млн долларов (бурение 15 скважин).

Материнской компанией Nafta является центрально-европейский холдинг Energeticky a Prumyslovy Holding, a.s. (EPH), 94% которого владеет чешский бизнесмен Даниэль Кржетинский.

В конце июля 2016 года конкурсная комиссия, сформированная из представителей правительства и "Надра Юзовская", признала "Yuzgas B.V." победителем отбора для участия в СПР по добыче газа на Юзовской площади. "Yuzgas B.V." была создана за месяц до того.

Работу конкурсной комиссии по отбору инвестора Юзовской площади курировал советник министра энергетики Владимир Игнащенко. Он прописан в Киеве в соседней квартире с нардепом Игорем Кононенко, журналисты зафиксировали их встречу в аэропорту.

В итоге Кабмин протокольным решением отказал компании в участии в СРП. Yuzgaz обратилась в суды, которые признали отказ правительства незаконным.

Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах участка Юзовская на условиях соглашения о разделе продукции с правительством Украины.

Emerstone Energy входит в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослава Кинаха.

По словам Кинаха, фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, но имена их держит в секрете.

Известно, что ранее он был членом наблюдательного совета компании "XXI век" и одним из организаторов IPO компании на Лондонской бирже. Лид-менеджером того размещения выступал ING Bank, в котором за это направление отвечал Макар Пасенюк.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.