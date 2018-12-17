Новости дня: о вызове для всей страны, четырехдневной рабочей неделе и сделках с ЕС
О чем все говорят сегодня?
О вызове для правительства и всей страны. На погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд гривень - это почти треть бюджета.
О четырехдневной рабочей неделе. Компании по всему миру, которые сократили рабочую неделю, обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала и снижению профессионального выгорания.
О соглашениях с ЕС. В ходе Совета ассоциации Украина-ЕС, который начался 17 декабря в Брюсселе, стороны подписали четыре важных финансовых соглашения.
Об облегчении жизни автолюбителей. В Украине упростили регистрацию транспортных средств.
О времени расплаты. Фонд гарантирования вкладов сообщает, что бывшего владельца банка "Стандарт" объявили в розыск и получено разрешение суда на его задержание.
О прибыльности банковского сектора. Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 рекордный показатель прибыли банковской системы Украины за срок более 10 лет.
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