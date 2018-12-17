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На выплату госдолга Украина потратит почти треть бюджета — Минфин

Понедельник, 17 декабря 2018, 17:50
 

На погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает пресс-служба Минфина.

"2019 год — год крупнейшего вызова в истории Украины в финансировании внешнего и внутреннего долгов. На их погашение и обслуживание в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен. Это почти треть бюджета. Эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами, и по ним пришел, как говорят американцы, pay day. Февраль, май, сентябрь – это месяцы пиковой нагрузки", - сказал Верланов.

По его словам, это вызов как для правительства, так и для всей страны. А новая программа с МВФ и консервативный бюджет на следующий год – ответ на эти вызовы. В целом Минфин смотрит на исполнении бюджета этого и следующего годов, если не с оптимизмом, то по крайней мере спокойно.

"Все, что надо было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план В, план С", - отметил заместитель министра.

Напомним, 23 ноября Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

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Экономическая правда

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