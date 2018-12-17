В Украине упростили регистрацию транспортных средств
Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Как отмечается, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора.
Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.
Друзі, відбулися зміни до постанови з державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів 🚗🚐🚛— МВС України (@MVS_UA) 17 декабря 2018 г.
Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд 🔎 pic.twitter.com/BsIebw617u
Экономическая правда
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