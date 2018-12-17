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В Украине упростили регистрацию транспортных средств

Понедельник, 17 декабря 2018, 11:01
 
pixabay.com

Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отмечается, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора.

Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Экономическая правда

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авто МВД

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