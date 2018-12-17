Видеоигры против кино: пять самых кассовых развлекательных продуктов года

Видеоигры поражают реалистичной графикой и причудливыми сюжетами, которые не уступают оскароносным картинам. На фоне успеха индустрии видеоигр ЭП решила сравнить доход самых кассовых игр и кинофильмов.

"Это настоящее искусство", — так обозреватель The New York Times Питер Садерман описывает видеоигру Red Dead Redemption 2 (RDR2), которая произвела мировой фурор в конце 2018 года. "Лучший блокбастер сезона — это не телешоу или кино. Это видеоигра", — говорит журналист.

Red Dead Redemption 2 Launch Trailer

RDR2 легко обогнала голливудский блокбастер 2018 года "Мстители: война бесконечности" по сборам в первый уик-энд: 725 млн долл против 257 млн долл. Больше денег за три дня заработала только одна видеоигра в истории: Grand Theft Auto V в 2013 году принесла своим создателям 1 млрд долл.

Современные видеоигры поражают реалистичной компьютерной графикой, огромными мирами, сюжетами и сценами, которые часто не уступают по драматизму оскароносным картинам. На фоне такого успеха индустрии видеоигр ЭП решила сравнить доход самых кассовых игр и кинофильмов.

Пять самых успешных видеоигр 2018 года по сборам

1. Red Dead Redemption 2

725 млн долл

Длительность создания: восемь лет

Жанр: шутер от третьего лица, шутер от первого лица, приключенческий боевик, вестерн

Платформы: PlayStation 4, Xbox One

Разработчик: Rockstar Studios, США

Издатель: Rockstar Games, США

Сюжет: действие Red Dead Redemption 2 в духе вестерна, происходит в 1899 году на Диком Западе, на территории нескольких вымышленных штатов США.

Сюжет построен вокруг приключений банды Датча ван дер Линде. Под управлением игрока находится Артур Морган, один из членов банды.

После неудачного ограбления банка бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами.

Red Dead Redemption 2 предлагает игроку путешествовать по обширному миру игры, самостоятельно находя интересные места и занятия.

2. Call of Duty: Black Ops 4

500 млн долл

Длительность создания: два года

Жанр: шутер от первого лица

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Разработчик: Treyarch, США

Издатель: Activision, США

Сюжет: многопользовательский шутер от первого лица.

3. Far Cry 5

310 млн долл

Длительность создания: два года

Жанр: шутер от первого лица

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Разработчик: Ubisoft Montreal, Канада

Издатель: Ubisoft, Франция

Сюжет: действие игры разворачивается в вымышленном округе Хоуп, штат Монтана, где правит лжепророк Иосиф Сид.

Он является радикальным лидером, а "Врата Эдема" — это секта религиозных фанатиков.

Игрок берет на себя роль безымянного помощника шерифа, который отправляется, чтобы арестовать Сида.

4. God of War

300 млн долл

Длительность создания: четыре года

Жанры: приключения

Платформа: PlayStation 4

Разработчик: Santa Monica Studio, США

Издатель: Sony Interactive Entertainment, США

Сюжет: приключенческая игра, основанная на скандинавской мифологии. Действие происходит задолго до появления викингов, когда их боги ходили по земле.

На протяжении игры участники смогут посетить часть из девяти миров скандинавской мифологии.

5. Spider-Man

198 млн долл

Длительность создания: три года

Жанр: приключения

Платформа: PlayStation 4

Разработчик: Insomniac Games, США

Издатель: Sony Interactive Entertainment, США

Сюжет: игра основана на персонажах из комиксов о Человеке-пауке.

Действие происходит в Нью-Йорке. Питеру Паркеру 23 года и он уже восемь лет является Человеком-пауком. В начале игры главный герой помогает арестовать Уилсона Фиска, что спровоцировало войну банд.

А что же блокбастеры?

Если в качестве критерия для сравнения брать размер кассы за первые три дня проката, то в 2018 году индустрия видеоигр без шансов опередила кинематограф. Аудитория геймеров намного тщательнее следит за анонсами авторитетных разработчиков и издателей, в отличие от поклонников кинематографа. Поэтому когда выходит в продажу долгожданная игра уровня Fallout 4, GTA V или RDR2 геймеры не теряют и минуты.

Вместе с тем, кинематографу нужно на 1-2, а то и на 5 лет меньше времени, чтобы создать киноблокбастер, который принесет сотни и даже миллиарды кассовых сборов.

ТОП-5 самых кассовых фильмов 2018 года, собравших за время проката 6,5 млрд дол, были сняты всего за 2-3 года. На создание God of War разработчики потратили 4 года, а на разработку RDR2 — 8 лет.

Между тем, примечателен и тот факт, что пятерка самых кассовых фильмов этого года создана с применением огромного объема компьютерной графики. Кинематографисты нарисовали в фильмах вымышленные миры и спецэффекты.

И как показывают кассовые сборы, истории о вымышленных мирах пользуются огромным спросом у зрителей. В этом смысле видеоигры постепенно становятся конкурентами киноиндустрии: качество компьютерной графики видеоигр в течение ближайших нескольких лет не будет уступать графике голливудских блокбастеров.

Но при этом видеоигр будет преимущество: в отличие от кино, где зритель зачастую ассоциирует себя с главным героем центрального сюжета, в видеоигре геймер и есть главный герой.

1. Мстители: Война бесконечности 257 млн дол* Длительность создания: 3 года Жанр: Кинофантастика Студия: Marvel Studios (США) Издатель: Walt Disney Studios Motion Pictures (США)

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=gQrkvZeE3Uc 2. Чёрная Пантера 202 млн дол Длительность создания: 3 года Жанр: Кинофантастика Студия: Marvel Studios (США) Издатель: Walt Disney Studios Motion Pictures (США)

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=x02xX2dv6bQ 3. Суперсемейка 2 182 млн дол Длительность создания: 3 года Жанр: Кинофантастика Студия: Pixar Animation Studios (США), Walt Disney Pictures (США) Издатель: Walt Disney Studios Motion Pictures (США)

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=rA6_6sTBi-M 4. Мир юрского периода 2 148 млн дол

Длительность создания: 2 года Жанр: Кинофантастика Кинокомпания: Universal Pictures (США), Amblin Entertainment (США)

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=1FJD7jZqZEk 5. Дэдпул 2 125 млн дол Длительность создания: 2 года Жанр: Комедия, кинофантастика Студия: Marvel Entertainment (США), The Donners' Company, Genre Films (США) Издатель: 20th Century Fox (США)

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=D86RtevtfrA

*источник: https://www.boxofficemojo.com/alltime/weekends/