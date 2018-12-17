Гривня на межбанке удерживает позиции
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,87 - 27,89 гривни;
Евро - 31,61 - 31,63 гривни;
Российский рубль - 0,4173 - 0,4182 гривни.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,83 гривни.
14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,93 гривни за доллар.
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua