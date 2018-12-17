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Гривня на межбанке удерживает позиции

Понедельник, 17 декабря 2018, 17:35
 

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,87 - 27,89 гривни;

Евро - 31,61 - 31,63 гривни;

Российский рубль - 0,4173 - 0,4182 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,83 гривни.

14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,93 гривни за доллар.

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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