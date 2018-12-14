Котирування гривні знизились на закритті міжбанку

14 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,89 - 27,93 гривні;

Євро - 31,47 - 31,51 гривні;

Російський рубль - 0,4176 - 0,4184 гривні.

Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,80 - 27,84 гривні за долар.

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 27,76 гривні.

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.

На закритті міжбанку котирування встановилися на рівні 27,74 - 27,78 гривні за долар.

Економічна правда