Котирування гривні знизились на закритті міжбанку
14 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,93 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,89 - 27,93 гривні;
Євро - 31,47 - 31,51 гривні;
Російський рубль - 0,4176 - 0,4184 гривні.
Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,80 - 27,84 гривні за долар.
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 27,76 гривні.
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.
На закритті міжбанку котирування встановилися на рівні 27,74 - 27,78 гривні за долар.
Економічна правда
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