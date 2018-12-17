Котировки гривни "сужаются" на валютных торгах

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,87 - 27,90 гривни;

Евро - 31,56 - 31,58 гривни;

Российский рубль - 0,4191 - 0,4200 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,83 гривни.

14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.

14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,93 гривни за доллар.

Экономическая правда