Котировки гривни "сужаются" на валютных торгах
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,87 - 27,90 гривни;
Евро - 31,56 - 31,58 гривни;
Российский рубль - 0,4191 - 0,4200 гривни.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,83 гривни.
14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,80 - 27,84 гривни за доллар.
14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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