Курс валют: гривня начала неделю с укрепления

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,41 гривни.

Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,93 гривни за доллар.

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 13 декабря на уровне 27,86 гривни.

Экономическая правда