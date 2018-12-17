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Курс валют: гривня начала неделю с укрепления

Понедельник, 17 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,41 гривни.

Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,93 гривни за доллар.

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 13 декабря на уровне 27,86 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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