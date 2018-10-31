"Укрпошта" резко увеличила доходы

"Укрпошта" за три квартала 2018 года увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий показатель чистого дохода увеличился более, чем на 1 миллиард гривен, и составил почти 4,8 млрд грн.

За этот период рост прибыли "Укрпошты" произошел: от письменной корреспонденции и мелких пакетов на 40,8%, посылок — на 48,7%, периодических изданий на — 32,6%, переводов — на 13%, платежей — на 9,6%.

"Мы получили более 1 млрд грн чистого дохода, продолжаем развивать инфраструктуру — обновили уже шестую часть автопарка (средний возраст автомобилей уменьшился с 15 до 9 лет), компьютеризовали 1 тысячу сельских отделений", — отметил гендиректор Игорь Смелянский.

При этом расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 739 млн грн (31,1%) и составили 3,1 млрд грн, а отчисления на социальные мероприятия увеличились на 167 млн ​​грн, составив почти 750 млн грн.

В компании уточнили, что более 83% от фонда заработной платы составляют расходы на производственный персонал. Средняя зарплата за 9 месяцев 2018 года выросла на 35,7% до 4,832 тыс грн.

Убытки компании, несмотря на увеличение доходов, за 9 месяцев текущего года составляют 514,1 млн грн.

При этом более 1 млрд грн компания потеряла на доставке пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает лишь 60% ее себестоимости.

"Стабилизация финансового состояния компании невозможна без изменения тарифа на доставку пенсий, который должен быть на уровне себестоимости. Это не субсидия, а необходимость рассчитаться с "Укрпоштой" за предоставленные услуги. Нежелание Пенсионного фонда пересматривать тариф, который не менялся с 2004 года, может оставить 4,5 миллионов пенсионеров в селах без доставки пенсии", — заявил Смелянский.

Ранее Смелянский заявил, что компания намерена закрыть около 7 тысяч почтовых отделений, и доставку пенсий гражданам могут прекратить.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпоштой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Экономическая правда