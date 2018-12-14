Курс валют: гривня продолжает снижаться
Пятница, 14 декабря 2018, 09:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 27,86 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,68 гривни.
Напомним, 13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.
На закрытии межбанка котировки установились на уровне 27,74 - 27,78 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,81 гривни.
Экономическая правда
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