Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74 - 27,78 гривні;

Євро - 31,46 - 31,51 гривні;

Російський рубль - 0,4184 - 0,4192 гривні.

На чорному ринку станом на 19:25 курс долара становив 27,93 - 28,00 гривні. Курс євро - 31,71 - 31,87.

Нагадаємо, 13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 13 грудня на рівні 27,71 гривні.

Економічна правда