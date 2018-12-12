Таможня не будет вмешиваться в оценку стоимости "евроблях" при растаможке — Южанина

дмитрий ларин

Министерство финансов и комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики подготовили изменения во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые исключают вмешательство таможенных органов в определение таможенной стоимости.

Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина на своей странице в Facebook.

"Эти изменения, прежде всего, должны решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, относительно которых совершается таможенное оформление", - заявила Южанина.

"Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях и создало препятствия для собственников авто на иностранных номерах для растаможивания своих авто как можно быстрее в льготный период", - написала она.

Народный депутат пояснила, что если при таможенном оформлении автомобиля гражданин предоставил документы на подтверждение заявленной стоимости авто, в частности, банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций стран отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет.

В противном случае таможенные органы будут иметь право проверить достоверность заявленной стоимости авто, причем проверка будет основана на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране предыдущей регистрации автомобиля.

"Если стоимость авто, в отношении которого совершается таможенное оформление, равна или превышает нижнюю границу диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже, таможенная стоимость устанавливается не выше уровня нижней границы такого диапазона", - отметила она.

При этом Южанина добавила, что это последнее ее вмешательство в процесс исполнения законодательных норм: "Дальше - только открытие лиц и их противоправных действий".

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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Экономическая правда