Верховный суд отказался возбуждать дело об отмене законов о "евробляхах"

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Верховный суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможке авто на иностранном регистрации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховного суда.

Так, суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО "Бюро добрых дел" к президенту Украины и Верховной Раде о признании противоправными принятия законопроектов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", признании этих нормативно-правовых актов незаконными и отмене их.

Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением регламента ВР. По мнению истца, президент должен был наложить вето на указанные законопроекты, однако подписал их.

Верховный Суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмены законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Суд отметил, что Верховная Рада при рассмотрении и принятии законов не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий президента относительно подписания законов, принятых Верховной Радой.

Суд разъяснил, что рассмотрение дела о соответствии Конституции законов Украины, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения, принятии или вступлении в силу, отнесено к полномочиям Конституционного Суда.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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Экономическая правда