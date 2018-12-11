Новости дня: о Насирове, срыве продажи "Центрэнерго" и стоимости "Оливье"

О чем все говорят сегодня?

О срыве продажи "Центрэнерго". Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" 13 декабря не состоится.

О возвращении Насирова. Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

О полумиллиарде из ЕС. Евросоюз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

О завершении "сахарного кризиса". Узбекистан постепенно начал таможенное оформление товаров украинского происхождения, которое ранее было заблокировано.

О стоимости салата "Оливье". Стоимость новогоднего стола 2019 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2018 года почти на 20% и составит 1535 гривень.

Об утеплении. Участники правительственной программы по энергосбережению "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

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