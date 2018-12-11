Официально: "Центрэнерго" не продадут в этом году

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" 13 декабря не пройдет.

Об этом заявил и.о. Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Участники конкурса - ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" - не допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства", - написал Трубаров.

"В частности, [документация не соответствует] пункту ... о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем людей. Также не предоставлены копии документов в подтверждение получения средств на сумму, не менее чем начальная цена продажи объекта", - сообщил он.

"Кроме того, по информации предоставленной правоохранительными органами, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ, о чем участник не сообщил в конкурсной документации", - сообщил руководитель ФГИ.

Фонд госимущества был намерен продать государственный пакет акций "Центрэнерго" (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд гривен.

Ранее сообщалось о заинтересованности в участии в конкурсе по крайней мере пяти участников. Впрочем, как стало известно позже, только двое из них внесли обязательный платеж для участия - фирма "смотрящего" за угольной промышленностью Виталия Кропачева и беларусское предприятие "Нефтебитумный завод".

Советником по приватизации "Центрэнерго" является польское подразделение компании EY — Ernst&Young z Corporate Finance sp.k.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

"Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд гривень, чистый доход – на 2,1%, до 10,9 млрд гривень, валовую прибыль – на 19,3%, до 2,5 млрд гривень.

Напомним, согласно последним изменениям в госбюджет-2018, в министерстве финансов ожидают, что к концу 2018 года приватизация принесет в бюджет 18,8 млрд грн вместо изначально запланированных 21,3 млрд грн.

Экономическая правда