Минфин подготовил изменения в госбюджет—2018

Минфин подготовил изменения в закон о государственном бюджете на 2018 год.

Соответствующий проект постановления, которым располагает ЭП, рассматривался 5 декабря на заседании правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил его доработать в трехдневный срок.

Изменения в бюджет вносятся путем перераспределения. Именно поэтому основные параметры бюджета меняются не существенно - доходы растут на 118,5 млн грн - до 918 млрд грн. Расходы увеличены на 230 млн грн - до 991,9 млрд грн.

Согласно проекту постановления, Минфин увеличил расходы на выплату пенсий на 10,8 млрд грн. Дополнительно 227 млн ​​грн выделено на выплату доплат за работу в зоне отчуждения.

Вместе с этим правительство уменьшило расходы на 1,2 млрд грн на реформу госуправления, на 979 млн грн - на программу поддержки животноводства, на 850 млн грн - на поддержку фермерства.

Сокращены также расходы бюджета на мероприятия, связанные с проведением приватизации (- 260 млн грн), и финансовую поддержку сельхозпроизводителей (- 250 млн грн).

По информации Минфина, из-за демографических обстоятельств, состояния на рынке труда и ряда других факторов, неизрасходованными остаются 7,2 млрд грн, которые предназначались на выплату помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям. Эти средства предлагается также направить на вышеупомянутое повышение пенсий.

Расходы на обслуживание государственного долга из-за курсового фактора сокращены на 2,5 млрд грн.

В части финансирования (покрытия дефицита) Минфин уменьшил на 2,5 млрд грн план по поступлениям от приватизации. Теперь в министерстве ожидают, что продажа государственных активов принесет в бюджет 18,8 млрд грн вместо изначально запланированных 21,3 млрд грн.

Также, в бюджете появился пункт о том, что нераспределенные остатки субвенций на социально-экономическое развитие и развитие здравоохранения в селах будут оставаться на счетах местных бюджетов. Города смогут потратить эти средства в 2019 году.

Галина Калачова, ЭП