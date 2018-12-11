"Центрэнерго" купят "правильные" люди из окружения президента - нардеп
Президент Пётр Порошенко собирается через подставных лиц купить последнюю государственную компанию по производству тепловой энергетики – "Центрэнерго".
Об этом в своём блоге на УП утверждает депутат Сергей Лещенко.
"Конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в четверг. Залог за участие в нем внесли всего две компании. Стартовая цена – около 200 миллионов долларов, от которой будет сделано несколько ставок, и "Центрэнерго" уйдет "правильным" покупателям", - утверждает он.
Первый участник - фирма Виталия Кропачева.
"Это – "второй Курченко", через которого зарабатывает клан Порошенко и на которого при нынешней власти переписывают имущество Януковича", - пишет Лещенко.
Второй участник продажи "Центрэнерго" – это белорусы, унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", за которыми, по словам различных конспирологов, могут скрываться лидеры Народного фронта Иванчук и Яценюк.
Отмечается, что заявки на покупку не подал никто из серьезных международных инвесторов, хотя изучать ситуацию приезжали чехи, американцы из Xcoal, а на одну из станций "Центрэнерго" в Триполье недавно также приезжал министр энергетики США Рик Перри.
"В итоге, по инсайдерской информации, "Центрэнерго" должен купить "клан Порошенко", а значит – победителем конкурса, который назначен на четверг, уже сейчас в теневом режиме определен Кропачев", - отмечает Лещенко.
По словам депутата, Порошенко с Кононенко давно готовились прихватить "Центрэнерго". В 2016 року членом наблюдательного совета компании, заместителем главы набсовета стал помощник Кононенко Александр Визирь. А заместителем главы Фонда государственного имущества, который выставил "Центрэнерго" на торги, в том же году стал другой помощник Кононенко Владимир Державин.
"Став владельцами "Центрэнерго", Кропачев и стоящие за ним Порошенко с Кононенко станут такими же заинтересованными в мошеннической схеме "Роттердам плюс", как и Ринат Ахметов", - подчеркивает он.
Ранее сообщалось, что на приватизацию "Центрэнерго" есть уже пять претендентов, в частности, белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод".
Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.
Экономическая правда
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