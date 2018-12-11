Гривня на межбанке немного укрепилась
11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,70 - 27,72 гривни;
Евро - 31,40 - 31,42 гривни;
Российский рубль - 0,4166 - 0,4173 гривни.
На черном рынке по состоянию на 17:45 курс доллара составил 27,89 - 27,97 гривни. Курс евро - 31,71 - 31,82.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 декабря на уровне 27,77 гривни.
11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни за доллар.
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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