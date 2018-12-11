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Курс валют: гривня укрепилась

Вторник, 11 декабря 2018, 09:10
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 декабря на уровне 27,77 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,73 гривни.

Напомним, 10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни за доллар.

На открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.

Экономическая правда

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