Гривня на валютных торгах давит на доллар

11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,69 - 27,71 гривни;

Евро - 31,51 - 31,54 гривни;

Российский рубль - 0,4165 - 0,4170 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:40 курс доллара составил 27,90 - 27,96 гривни. Курс евро - 31,73 - 31,84.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 декабря на уровне 27,77 гривни.

10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни за доллар.

На открытии межбанка котировки установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Экономическая правда