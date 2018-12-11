Гривня на валютных торгах давит на доллар
11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,69 - 27,71 гривни;
Евро - 31,51 - 31,54 гривни;
Российский рубль - 0,4165 - 0,4170 гривни.
На черном рынке по состоянию на 11:40 курс доллара составил 27,90 - 27,96 гривни. Курс евро - 31,73 - 31,84.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 декабря на уровне 27,77 гривни.
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни за доллар.
На открытии межбанка котировки установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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