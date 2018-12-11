Конкурс по приватизации "Центрэнерго" отменен

Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании "Центрэнерго", который должен был состояться 13 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус. Источники Экономической правды подтвердили, что решение об отмене конкурса будет объявлено вскоре.

По информации собеседника ЭП, сейчас готовится решение об отмене конкурса.

"Официальное сообщение будет в ближайшее время", - сказал он.

По данным собеседника, формальной причиной для отмены конкурса является то, что один из участников связан с Россией.

"Конкурс не может произойти если в нем будет участвовать только одна компания", - добавил он.

Фонд госимущества был намерен продать государственный пакет акций "Центрэнерго" (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд гривен.

Ранее сообщалось о заинтересованности в участии в конкурсе по крайней мере пяти участников. Впрочем, как стало известно позже, только двое из них внесли обязательный платеж для участия - фирма "смотрящего" за угольной промышленностью Виталия Кропачева и беларусское предприятие "Нефтебитумный завод".

Советником по приватизации "Центрэнерго" является польское подразделение компании EY — Ernst&Young z Corporate Finance sp.k.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

"Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 1,9 млрд гривень, чистый доход – на 2,1%, до 10,9 млрд гривень, валовую прибыль – на 19,3%, до 2,5 млрд гривень.

Напомним, согласно последним изменениям в госбюджет-2018, в министерстве финансов ожидают, что к концу 2018 года приватизация принесет в бюджет 18,8 млрд грн вместо изначально запланированных 21,3 млрд грн.

Экономическая правда